18 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Азаров: В Донбассе российской армии нет

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в Донбассе нет российской армии. Об этом он сказал в интервью каналу "112 Украина".
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Азаров признал, что у жителей Донбасса нет "никаких мыслей ни о какой агрессии, ни о какой оккупации", как рассказывают украинские СМИ, а жители Украины этому верят, "потому что зомбирует каждый день пропаганда"".

"Нет там российских регулярных частей. Если бы там стояли российские регулярные части, то думаете, они бы позволили обстреливать Донбасс? Себя бы позволили обстреливать? Надо быть просто безумцем, чтобы это предполагать", - сказал экс-премьер.

Также он посоветовал действующему президенту Петру Порошенку уйти.

"Если страна стала за пять лет самой нищей в Европе - это не позор тому президенту и правительству, которое довело до этого страну? Если бы у меня близко к этому приближался результат, я бы ушел давным-давно и просил прощения у украинского народа", - заявил Азаров.

Он согласился с экс-президентом страны Виктором Януковичем, сказавшим, что у Порошенко на первом месте его личные интересы.

Напомним, ранее украинский замминистра по делам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал: за время войны в Донбассе Украина так и не смогла доказать присутствие там российской армии.

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Азаров: В Донбассе российской армии нет

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Теги: Украина, Донбасс, армия, Николай Азаров



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