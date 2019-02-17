Сектор приз! Зрители "Поля чудес" набросились на еду Якубовича

В сети появилось видео, снятое после записи популярной программы "Поле чудес". Традиция шоу - подарки ведущему Леониду Якубовичу, зачастую участники приносят еду. На видео попал момент, когда зрители студии расхватывают принесенную участниками еду, передает корреспондент Накануне.RU.

На коротком ролике видна давка у барабана, на котором расставлена еда, можно рассмотреть выпечку и сладости. Все это расхватывают зрители студии, в большинстве своем - пенсионеры. Еду они складывают в пакеты.

Об ажиотаже вокруг подарков рассказывал и сам Якубович. "Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу - успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху... Творится что-то невероятное", - рассказывал он в интервью "КП".