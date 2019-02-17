18 Февраля 2019
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Общество За рубежом

Премьер Польши отказался ехать в Израиль из-за высказываний Нетаньяху об участии поляков в холокосте

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свою поездку в Иерусалим на встречу лидеров Вышеградской четверки и Израиля из-за заявлений премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об участии поляков в преступлениях холокоста.

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Ранее The Jerusalem Post опубликовала новость о том, что во время посещения Музея истории польского еврейства Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был судим за такие заявления", имея ввиду всю нацию. В канцелярии израильского премьера позднее пояснили, что речь шла не обо всем народе, а о некоторых поляках и обвинили во всем журналистские манипуляции.

Тем не менее, заявление вызвало резонанс. Глава Польши Анджей Дуда пригрозил перенести из Иерусалима саммит стран Вышеградской четверки, а Моравецкий отказался лететь на саммит, отправив вместо себя министра иностранных дел. Моравецкий "очень принципиально относится к вопросу обвинения польского государства, польского народа в действиях, которые мы не совершали", пояснил мотивы премьера глава его канцелярии Михал Дворчик.

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Премьер Польши отказался ехать в Израиль из-за высказываний Нетаньяху об участии поляков в холокосте

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Теги: Матеуш Моравецкий, Биньямин Нетаньяху, МИД Польши



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