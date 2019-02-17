The Sunday Times: Состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью был отравлен в прошлом году в британском Солсбери, ухудшилось.

The Sunday Times со ссылкой на источники в в MI6 сообщает об опасениях врачей, что Скрипаль не сможет поправиться полностью.

Как сообщало Накануне.RU, родственники Скрипалей заявляли, что они не выходят на связь. Племянница экс-офицера ГРУ Виктория Скрипаль заявила, что Великобритания после инцидента в Солсбери насильно удерживает Юлию Скрипаль, скорее всего, на военной базе.

Осенью прошлого года российский МИД заявлял об отсутствии какой-либо информации о состоянии здоровья Скрипалей.