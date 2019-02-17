Саакашвили сдал анализ ДНК и узнал, что нарушил вековую традицию рода

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сдал в Штатах текст ДНК на этническое происхождение и выявил, что он на 99% грузин.

Читайте также: Саакашвили пригрозил сменить власть в Грузии за трое суток

Тест точно определяет происхождение ваших предков, по крайней мере, за последние тысячи лет, написал Саакашвили в facebook, это значит, что его предки не допускали браков с представителями других национальностей на протяжении столетий. "Я первым нарушил эту традицию, женившись на европейке", - написал он.

Напомним, что экс-президент покинул Грузию в 2013 г. Против него на родине возбуждён ряд уголовных дел, по некоторым из которых он заочно осуждён к тюремным срокам.