Орешкин пообещал повесить портрет Улюкаева в новом здании Миниэкономразвития

Портрет бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки, появится в новом зале коллегии Минэкономразвития в "Москва-сити". Об этом глава ведомства Максим Орешкин сообщил в интервью "России 1".

Сейчас портреты людей, возглавлявших ведомство в предыдущие годы, висят в холле коллегии. Портрета Улюкаева среди них нет.

"Пока еще не сделали. Я думаю, он тоже был министром, здесь должен оказаться. И уже в новом здании должен оказаться его портрет", - сказал Орешкин.

Напомним, в 2017 г. Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, экс-министр выплатил 130 млн руб. штрафа по делу о взяточничестве.