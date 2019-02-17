17 Февраля 2019
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Политика Центральный ФО

Орешкин пообещал повесить портрет Улюкаева в новом здании Миниэкономразвития

Портрет бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки, появится в новом зале коллегии Минэкономразвития в "Москва-сити". Об этом глава ведомства Максим Орешкин сообщил в интервью "России 1".

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Сейчас портреты людей, возглавлявших ведомство в предыдущие годы, висят в холле коллегии. Портрета Улюкаева среди них нет.

"Пока еще не сделали. Я думаю, он тоже был министром, здесь должен оказаться. И уже в новом здании должен оказаться его портрет", - сказал Орешкин.

Напомним, в 2017 г. Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, экс-министр выплатил 130 млн руб. штрафа по делу о взяточничестве.

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Орешкин пообещал повесить портрет Улюкаева в новом здании Миниэкономразвития

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Теги: Максим Орешкин, Алексей Улюкаев, портрет,



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