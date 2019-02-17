Орешкин исключил "подкрутку" статистики Росстата

Министерство экономического развития предложило ввести общественный контроль за статистикой, сделать ее более прозрачной. Вместе с тем глава ведомства Максим Орешкин исключил какие-либо "подкуртки" цифр.

Министр прокомментировал дискуссию о недостоверности данных Росстата. Она разгорелась с новой силой после того как подконтрольное Минэкономразвития ведомство обнародовало предварительную оценку роста ВВП за 2018 г. на уровне 2,3%. Орешкин в эфире "России 1" заявил, что Росстат работает в соответствии с методиками ООН, но нельзя исключать проблемы со сбором первичной статинформации.

"Я думаю, что то, что нужно будет сделать в ближайшее время,— это сделать всю эту историю более прозрачной, более публичной, поставить ее под общественный контроль, чтобы все понимали, откуда взяты те или иные цифры и как получилась та или иная статистика",— сообщил министр.

Как сообщало Накануне.RU, в Госдуму внесен проект поправок передающих контроль за Росстатом от МЭР к Правительству.