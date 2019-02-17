17 Февраля 2019
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Общество За рубежом

В прокат выйдет молодежная комедия с женой принца Гарри в главной роли

В прокат выходит молодежная комедия "Пособие для мальчиков и девочек как скатиться вниз", одну из ролей в которой сыграла герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл. Фильм был снят в 2011 г., до того, как актриса стала членом королевской семьи.
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Комедия про отрыв компании молодежи, пишет Woman.ru: серию вечеринок в честь совершеннолетия в клубах Лос-Анджелеса. Фильм был запланирован для показа на телевидении, но после того, как Меган Маркл вышла замуж за принца, создатели решили его выпустить на киноэкраны.

Прокат состоится до конца 2019 г., показ картины в Великобритании могут ограничить. Представители королевской семьи пока не дали комментариев насчет выхода ленты.

Напомним, свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 г. в Виндзорском замке. В церемонии приняли участие 2 тыс. 640 гостей, среди которых члены королевской семьи, певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы.

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В прокат выйдет молодежная комедия с женой принца Гарри в главной роли

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Теги: Меган Маркл, королевская семья, Герцогиня Сассекская,



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