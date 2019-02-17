Арабские Эмираты купили российские комплексы "Корнет-Э"

Арабские Эмираты купят у России противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" на сумму свыше $40 млн. О заключении контракта с российской компанией "КБ Приборостроения" представитель вооруженных сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани сообщил на полях оборонной выставки IDEX.

ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы — 5,5 километра, сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что противотанковый ракетный комплекс испытали алжирские военные. Нацармия страны уже имеет на вооружении предыдущую модификацию "Корнет-Э".