На соборе Девы Марии в Солсбери появился российский флаг

На соборе Девы Марии в Солсбери утром в воскресенье появился российский флаг. Неизвестный забрался ночью на строительные леса, установленные на здании собора, чтобы повесить флаг, сообщает радиостанция Spire FM.

Депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен в twitter сообщил, что флаг уже сняли. "Какая глупая выходка, высмеивающая серьезные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году", - написал он.

Russian Flag Is Unfurled on Salisbury Cathedral. Residents See a Morbid Prank. pic.twitter.com/SXIpoRLqQG — ramdeodedra24 (@OdedaraRamde97) 17 февраля 2019 г.

Как сообщало Накануне.RU, Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в городе Солсбери в начале марта 2018 г. В отравлении британские власти обвинили Россию.