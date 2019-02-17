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Экономика В России

Reuters: "Газпромбанк" заморозил счета PDVSA

"Газпромбанк" заморозил счета венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA. По данным Reuters, заморозка коснулась СП PDVSA и структуры "Газпромбанка" GPV LAV - компании Petrozamora, которая в 2013 г. получила финансирование на $1 млрд.

По информации источников в банке, "Газпромбанк" хочет обезопасить себя от попадания под американские санкции против PDVSA, введенные в январе 2019 г.

Ранее появлялась информация о том, что на фоне санкций венесуэльская нефтекомпания переводит банковские счета в Россию, но в "Газпромбанке" отрицали открытие новых счетов.

Официально в банке не ответили на просьбу Reuters прокомментировать закрытие счетов.

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Reuters: "Газпромбанк" заморозил счета PDVSA

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Теги: Reuters, Газпромбанк, PDVSA



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