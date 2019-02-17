Группу высокопоставленных башкирских чиновников подозревают в браконьерстве

В Башкирии высокопоставленные чиновники подозреваются в браконьерстве. Группу с поличным задержали в Благоварском районе.

"Bash.news" со ссылкой на Ассоциацию охотников и рыболовов РБ сообщает, что чиновники решили поохотиться на снегоходах и подстрелили трех косуль и четырех зайцев. Они попытались сбежать от сотрудников охотинспекции и бросили добычу.

Среди задержанных оказались сотрудник РОВД и депутат райсовета от партии КПРФ. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело.