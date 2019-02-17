17 Февраля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России разбираться с обрушением перекрытий в ИТМО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России для оказания помощи в расследовании обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова.

Инцидент произошел вчера, из здания эвакуировано 86 человек, пострадавших нет.

По факту обрушения расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следствием будут установлены все причины и условия, повлекшие обрушение перекрытий, изучается техническая документация и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении", - отметила она.

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Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России разбираться с обрушением перекрытий в ИТМО

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Теги: Александр Бастрыкин, следствие, ИТМО



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