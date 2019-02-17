Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России разбираться с обрушением перекрытий в ИТМО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России для оказания помощи в расследовании обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова.
Инцидент произошел вчера, из здания эвакуировано 86 человек, пострадавших нет.
воуч.#итмо #итмоспб pic.twitter.com/WPz0falGuM— Раздражительная Ира 💁🏻♀️✨ (@godsreprobate) 16 февраля 2019 г.
По факту обрушения расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следствием будут установлены все причины и условия, повлекшие обрушение перекрытий, изучается техническая документация и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении", - отметила она.