Митинг против действующей власти особого интереса у пермяков не вызвал

17 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

Митинг против действующей власти особого интереса у пермяков не вызвал

17 февраля в Перми  в Саду камней прошел митинг, передает корреспондент Накануне.RU. Мероприятие было согласовано с городскими властями Перми. Митинг особого интереса пермяков не вызвал, несмотря на то, что митингующие требовали отставки губернатора Максима Решетникова. 

По оценкам наблюдателей, на митинг пришли чуть более 300 человек. Частично среди участников  были  те, кто не согласен с закрытием Горнозаводской железной ветки, частично обманутые дольщики, фанаты закрытого футбольного клуба «Амкар» и многодетные семьи. По итогам акции была принята резолюция, которая, как объявили участникам будет направлена в органы власти.

Оценки количества пришедших на митинг, как обычно различаются. Оппозиционер Окунев считает, что митинг собрал порядка 800 человек. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, на митинг пришло 325 участников.

Митинг продлился более 1,5 часов, многие не дожидались окончания мероприятия, уходили раньше. Экс-министр региональной и национальной политики РФ Евгений Сапиро усомнился в объективности организаторов митинга, а тон их высказываний оценил как хамский. «Более полувека назад, работая в прокатном цехе Чусовского завода, взял я себе на вооружение безошибочный тест «на объективность»: предлагаешь собеседнику сформулировать плюсы и минусы обсуждаемого проекта. Если он излагает лишь минусы, не обнаружив ни единого плюса (или, наоборот – сплошные плюсы), ставлю на нем, как на эксперте, жирный крест», – написал на своей странице в Facebook старейшина прикамской политики.

Сапиро насчитал в соцсети у одного из организаторов митинга 27 публикаций с жесткой критикой, но не обнаружил примеров позитивных намерений и действий губернатора и его команды, конструктивного обсуждения их достоинств и недостатков.

«Опираясь на, десятилетиями проверенный тест, делаю вывод: критика… не является объективной… Будь форма критики в рамках «парламентской лексики», то истоком ее можно было бы считать бескорыстную желчь. Но хамский тон всех этих обвинений дает основание сделать иной диагноз: корыстная, черная зависть», – резюмировал Евгений Сапиро.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Митинг против действующей власти особого интереса у пермяков не вызвал

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: митинг, решетников, сад камней в перми, евгений сапиро



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 30589

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети