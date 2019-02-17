Митинг против действующей власти особого интереса у пермяков не вызвал

17 февраля в Перми в Саду камней прошел митинг, передает корреспондент Накануне.RU. Мероприятие было согласовано с городскими властями Перми. Митинг особого интереса пермяков не вызвал, несмотря на то, что митингующие требовали отставки губернатора Максима Решетникова.

По оценкам наблюдателей, на митинг пришли чуть более 300 человек. Частично среди участников были те, кто не согласен с закрытием Горнозаводской железной ветки, частично обманутые дольщики, фанаты закрытого футбольного клуба «Амкар» и многодетные семьи. По итогам акции была принята резолюция, которая, как объявили участникам будет направлена в органы власти.

Оценки количества пришедших на митинг, как обычно различаются. Оппозиционер Окунев считает, что митинг собрал порядка 800 человек. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, на митинг пришло 325 участников.

Митинг продлился более 1,5 часов, многие не дожидались окончания мероприятия, уходили раньше. Экс-министр региональной и национальной политики РФ Евгений Сапиро усомнился в объективности организаторов митинга, а тон их высказываний оценил как хамский. «Более полувека назад, работая в прокатном цехе Чусовского завода, взял я себе на вооружение безошибочный тест «на объективность»: предлагаешь собеседнику сформулировать плюсы и минусы обсуждаемого проекта. Если он излагает лишь минусы, не обнаружив ни единого плюса (или, наоборот – сплошные плюсы), ставлю на нем, как на эксперте, жирный крест», – написал на своей странице в Facebook старейшина прикамской политики.

Сапиро насчитал в соцсети у одного из организаторов митинга 27 публикаций с жесткой критикой, но не обнаружил примеров позитивных намерений и действий губернатора и его команды, конструктивного обсуждения их достоинств и недостатков.

«Опираясь на, десятилетиями проверенный тест, делаю вывод: критика… не является объективной… Будь форма критики в рамках «парламентской лексики», то истоком ее можно было бы считать бескорыстную желчь. Но хамский тон всех этих обвинений дает основание сделать иной диагноз: корыстная, черная зависть», – резюмировал Евгений Сапиро.