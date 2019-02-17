17 Февраля 2019
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Россия

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Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

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Происшествия Центральный ФО

Участница "Голоса" сбила таксиста в Москве

Певица, участница шоу "Голос" Юлия Райнер в Москве насмерть сбила таксиста. Девушка была за рулем BMW X6, она не заметила таксиста, который вышел на проезжую часть осмотреть свою сломавшуюся на Ленинградском шоссе машину.

По данным Mash, таксист погиб на месте, а Райнер скрылась с места ДТП. Патруль ГИБДД задержал ее меньше, чем через час.

Юлия Райнер(2019)|Фото: vk.com/juliarainer

Райнер 35 лет, она родилась и выросла в Москве. Закончила МГИМО по специальности международный бизнес и деловое администрирование.

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Участница "Голоса" сбила таксиста в Москве

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Теги: Голос, Юлия Райнер,



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