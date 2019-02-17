17 Февраля 2019
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Армия и ВПК В России

"Калашников" разработал беспилотник-камикадзе

Концерн "Калашников" разработал самовзрывающийся беспилотник. Видео испытаний представлено на международной выставке вооружений и военной техники "IDEX-2019" в Абу-Даби.
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Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА" предназначен для поражения удаленных наземных целей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе концерна. Аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения.

Преимуществами комплекса - скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Диапазон скоростей 80-130 км/ч., продолжительность полета 30 минут, масса полезной нагрузки 3 кг., габариты 1210*950*165 мм

"Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности – как малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО", - рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он назвал комплекс шагом к абсолютно новому ведению боевых действий.

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"Калашников" разработал беспилотник-камикадзе

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Теги: беспилотник-камикадзе, Калашников, ZALA AERO, КУБ-БЛА, IDEX-2019



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