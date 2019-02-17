Губернатор Югры сообщила о росте добычи нефти в регионе

В 2018 г. в Ханты-Мансийском автономном округе впервые за 10 лет увеличилась добыча нефти, рассказала глава Югры Наталья Комарова.

Добыча увеличилась на 1,5 миллиона тонн до 236,5 миллиона тонн, сообщила Комарова в интервью "РИА Новостям".

По словам Натальи Комаровой, этого удалось добиться реализацией инновационных проектов по модернизации производств и снижением административных барьеров.

Как сообщало Накануне.RU, в прогнозе социально-экономического развития до 2036 г. заложено снижение добычи в регионе до 175,9 млн т.