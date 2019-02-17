"Из-под палки никого не заставим". Медведев опроверг планы изъятия у бизнеса сверхдоходов

Правительство не будет из-под палки забирать у бизнеса сверхдоходы, заявил премьер Дмитрий Медведев в интервью программе "Итоги Недели". По его словам, задача властей - создать комфортные условия, чтобы бизнес сам был заинтересован в финансировании проектов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в 2018 г. появился "план Белоусова", согласно которому финансирование "майского указа" предлагалось найти за счет изъятия сверходоходов ряда крупных российских компаний. Речь шла о, порядка 500 млрд руб. Идею не поддержали в Правительстве, вместо изъятия средств компаниям предложили вложиться в уже существующие инвестпроекты.

Бизнес участвовать в финансировании нацпроектов на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах, заявил премьер.

"Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать. Они должны почувствовать интерес. Государственно-частное партнёрство только тогда интересно, когда бизнес понимает, что в конечном счёте он может на этом зарабатывать", - сказал Медведев.

По его словам, привлекательные условия уже созданы, отобраны проекты на значительную сумму.

"Самое главное – не напугать бизнес. И это задача государства – создать разумные, комфортные условия. Но в то же время не позволить, извините, сесть на шею", - сказал премьер.