Правительство намерено сблизить доходы жителей города и села

Правительство намерено сблизить доходы жителей города и сельского населения, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев в программе "Итоги недели"на НТВ.

Он отметил, что доходы должны вырасти у обеих категория, но параллельно нужно сократить разрыв между ними.

"То, что в городе кажется доходом невысоким и подчас вызывает у людей негативные эмоции, в деревне выглядит как вполне достойный доход", - сказал Медведев, добавив, что четверть населения страны живет на селе.

Напомним, в 2018 г. реальные доходы россиян увеличились лишь на 0,2%.