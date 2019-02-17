Ракета "Бронебойщик" прошла госиспытания

Новейшая авиационная ракета "Бронебойщик" прошла госиспытания, сообщил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин. Решается вопрос о поставках ракеты, предназначенной для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8, в российскую армию.

Ракета способна пробивать преграды, стоящие перед заданными целями. "Бронебойщик" может взрываться перед преградой и за преградой, при этом не разрушаясь и продолжая полет, сообщает РИА Новости. С-8ОФП должна дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.

Ранее сообщалось, что ракетой С-8 ОФП заинтересовались Министерство обороны Индии.