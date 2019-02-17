"Ростех" разрабатывает микробеспилотник для боевой экипировки

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения ведет разработку микробеспилотника для боевой экипировки "Ратник" третьего поколения.

Система воздушной разведки позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы, приводит РИА Новости слова индустриального директора "Ростеха" Сергея Абрамова.

Бесшумный дрон позволит с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием. Масса комплекса не будет превышать полутора килограммов, работать он сможет в любых климатических условиях.

Комплект "Ратник" объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Третье поколение "Ратника" будет отличаться уменьшенным весом, увеличенной площадью и высокой степенью защиты. В то же время прорабатываются варианты интеграции в боевую экипировку экзоскелета.