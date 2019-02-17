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Армия и ВПК В России

"Ростех" разрабатывает микробеспилотник для боевой экипировки

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения ведет разработку микробеспилотника для боевой экипировки "Ратник" третьего поколения.

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Система воздушной разведки позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы, приводит РИА Новости слова индустриального директора "Ростеха" Сергея Абрамова.

Бесшумный дрон позволит с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием. Масса комплекса не будет превышать полутора килограммов, работать он сможет в любых климатических условиях.

Комплект "Ратник" объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Третье поколение "Ратника" будет отличаться уменьшенным весом, увеличенной площадью и высокой степенью защиты. В то же время прорабатываются варианты интеграции в боевую экипировку экзоскелета.

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"Ростех" разрабатывает микробеспилотник для боевой экипировки

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Теги: Ратник, Ростех, микробеспилотник, Сергей Абрамов, экзоскелет



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