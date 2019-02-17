Кравчук: Донбасс - это "другая страна"

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс "уже никогда не будет таким, как прежде". Об этом он сказал на канале ZIK.

По его мнению, жители ДНР и ЛНР уже не согласятся на прежние условия и будут требовать больше прав и независимости, так как уже пятый год живут в другой атмосфере.

"Слушайте, там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся. Нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы. Сегодня у нас в папках эти документы должны быть под грифом "совершенно секретно", - сказал экс-президент.

Отметим, что Кравчук постоянно говорит об автономии, которую нужно дать Донбассу, однако без права обсуждать "святые для Украины вещи". Федерализацию страны он категорически отвергает.