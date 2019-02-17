"Осенью мы выдвинем 170 кандидатов!". Челябинская оппозиция на митинге за возврат прямых выборов раскрыла свои мотивы

В Челябинске сегодня около 300 человек вышли на митинг за возврат прямых выборов главы города. Организаторы пообещали инициировать поправки в региональное законодательство, а участники акции протеста предложили провести еще и региональный референдум. Однако между выкриками: "Мы победим!" прозвучала и главная цель объединения южноуральской оппозиции - жителям напомнили об осенней кампании по выборам депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, помимо партий - "Яблока" и "эсеров" - к протесту примкнули общественники с большими группами поддержки: движение "СТОП-ГОК", экологи группы "Челябинск, дыши", группа обманутых дольщиков. Состав организаторов определил проблематику выступлений: плохая экология, "сделки" городских и региональных властей с крупным бизнесом в обход интересов жителей.

Все проблемы, уверяли выступающие, из-за неподотчетности властей жителям - отсутствия прямых выборов. Жителям не дают возможности даже наблюдать за назначением кандидатов, заявил лидер "Стоп-ГОКа" Василий Московец, который сам является участником конкурса.

"Принято решение проводить трансляцию заседания конкурсной комиссии только для журналистов. Мы считаем, что нужно добиться трансляции для всех жителей, более того, каждый должен иметь возможность прийти на заседание конкурсной комиссии и послушать кандидатов", - сказал он.

Собравшиеся поддержали Московца, но в итоговую резолюцию пункт не добавили. Помимо него на трибуну поднялся еще один кандидат на пост главы администрации Челябинска Борис Золотаревский. Конкурс, заявил он, непрозрачная и закрытая процедура, которая нужна для одного: чтобы назначить человека удобного главу. Ожидаемо, именно из уст координатор челябинского штаба Навального прозвучали требования отставки главы Южного Урала Бориса Дубровского.

Депутат заксобрания от "Справедливой России" Ольга Мухометьярова заявила, что "эсеры" возьмут на себя внесение поправок в региональное законодательство о выборах органов местного самоуправления. Кроме того, партия готова обратиться к губернатору Челябинской области с просьбой вернуть прямые выборы в Челябинске. Лидер движения "Челябинск, дыши" Андрей Костенко добавил, что к законодательной инициативе подключится оргкомитет митинга.

"Скептики нам скажут, что это бесполезно, депутаты по поддержат. Но для этого существуют выборы в сентябре, на которых экологическая группа "Челябинск, дыши", "Стоп-ГОК", Офицеры России и прочие общественники объединились в движение "Горожане". Мы выдвинем 170 кандидатов, мы пройдем и мы изменим законы!", - сказал Костенко.

Главное требование резолюции, принятой по итогам митинга, - прямые выборы главы Челябинска со сроком полномочий пять лет. Сбор подписей под резолюцией организаторы провели как на площадке митинга, так и в сети.