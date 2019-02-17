17 Февраля 2019
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Экономика В бывшем СССР За рубежом Украина

Киев: Экономика Украины догонит Польшу. Через 50 лет

Экономика Украины достигнет уровня экономики Польши, но только через 50 лет. Такой прогноз сделала украинский министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Радио Свобода".
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По ее мнению, украинская экономика стабилизировалась и растет уже 12 кварталов подряд, а Украина достигла "необычного результата": низкая инфляция, самые большие за пять лет золотовалютные резервы, стабильная макроэкономическая ситуация. Но чтобы догнать Польшу, понадобится 50 лет.

"Это, конечно, для нас слишком длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", - сказала Маркарова.

Напомним, в 2015 году тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что при темпах роста 2-3% в год Украине понадобится 15 лет, чтобы только достичь уровня 2013 года. В 2018 году ВВП страны составил 91% от уровня 2013 года. По сравнению с 1990 годом он составляет 63%.

Как ранее сообщало Накануне.RU, замдиректора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин заявил, что ВВП страны упал на 35% за четверть века, что стало наибольшим падением в мире. В конце прошлого года украинский президент Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы.

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Киев: Экономика Украины догонит Польшу. Через 50 лет

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Теги: Украина, Польша, экономика



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