17 Февраля 2019
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Немцы рассказали о превращении России в IT-державу

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.

Издание напоминает, что доходы IT-гиганта "Яндекс" в 2018 г. увеличились на 36% до более чем $1,8 млрд, а прибыль компании выросла на 430% до $660 млн.

Ведущий российский поисковик находится на пути к тому, чтобы стать одновременно российским Amazon, Google, Uber и TomTom, считает автор. И не только потому, что самая большая страна мира переживает бум интернет-торговли, но также из-за того, что в технологическом отношении российские IT-компании, зачастую, уступают конкурентам из Кремниевой долины, отмечается в статье.

При этом число интернет-пользователей в России растет огромными темпами, указывает газета. По последним данным, около 75% россиян имеют доступ в Сеть, и российский интернет-рынок с числом пользователей более чем в 90 миллионов человек стал крупнейшим в Европе, пишет РИА Новости.

Кроме того, страна обладает огромным потенциалом в сфере электронной коммерции: американский инвестиционный банк Morgan Stanley спрогнозировал, что розничный онлайн-оборот товаров в России может вырасти с $18 млрд в 2017 г. до $31 млрд в 2020 году, а к 2023-му - до $52 млрд, пишет Handelsblatt.

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Немцы рассказали о превращении России в IT-державу

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Теги: Amazon, Google, Uber, TomTom, Handelsblatt



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