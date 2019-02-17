В Канаде сошли с рельсов 37 цистерн с нефтью

В канадской провинции Манитоба сошли с рельсов 37 цистерн нефти, из-за чего произошел разлив топлива.

Инцидент произошел на одной из наиболее загруженных железнодорожных линий Канады, пишет Winnipeg Free Press. Цистерны сошли с рельсов на пастбище. Местные жители говорят о том, что трасса не поддерживается в хорошем состоянии.

Расследование причин крушения начали проводить федеральные следователи. Утечка была локализована и нефть не проникла в ближайшую реку. Сумма ущерба уточняется.