В Амстердаме может исчезнуть квартал Красных фонарей

Власти Амстердама намерены реформировать популярный район Красных фонарей. Мэр города Фемке Халсема считает, что проституция не должна быть туристической достопримечательностью.

Статус квартала должен быть изменен, считает мэр. Растущее число туристов, посещающих "квартал любви", не только мешает женщинам предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность - группы туристов их унижают, сообщает "Вестник АТОР".

Кроме того, местные политики обратились к мэру с требованием положить конец работе местного "мясного рынка" и запретить публичную проституцию. Разработать комплекс мер для решения проблем района Красных фонарей власти планируют до лета 2019 г.