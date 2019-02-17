17 Февраля 2019
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Политика

Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с гонки за пост постпреда Америки при ООН. Она объяснила решение семейными обстоятельствами.

"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда", - сказала Науэрт.

По данным The Washington Post, Науэрт могла отказаться от борьбы из-за няни своих детей, которая незаконно находилась в стране.

Кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп, вскоре он назовет фамилию нового выдвиженца.

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Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН

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Теги: Хизер Науэрт, Дональд Трамп, США, ООН, постпред



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Ранее 07.12.2018 18:12 Мск Трамп подтвердил выдвижение Науэрт на пост постпреда США при ООН

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