Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с гонки за пост постпреда Америки при ООН. Она объяснила решение семейными обстоятельствами.
"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда", - сказала Науэрт.
По данным The Washington Post, Науэрт могла отказаться от борьбы из-за няни своих детей, которая незаконно находилась в стране.
Кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп, вскоре он назовет фамилию нового выдвиженца.