Кандидат в президенты Украины не смог отличить программу Гитлера от своей

Кандидат в президенты Украины, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин перепутал свою предвыборную программу с программой Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), которую возглавлял Гитлер. Казус произошел во время телешоу, передает корреспондент Накануне.RU.

Подробности в facebook рассказал ведущий Юрий Гудименко, он под видом дискуссии о предвыборной программе Каплина начал зачитывать по списку пункты из программы НСДАП. Каплин подмены не заметил.

"Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи", - написал Гудименко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Петр Порошенко использует лозунг, под которым президент России Владимир Путин шел на выборы в 2012 г: "Кандидатов много, президент - один!". Добавим, в лидеры гонки вырвался шоумен Владимир Зеленский.