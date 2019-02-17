17 Февраля 2019
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Музыкантам группы "Чайф" вернули потерянные гитары

Найдены гитары солистов группы "Чайф" Владимира Шахрина и Валерия Бегунова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее группа "Чайф" сообщила о потере гитар во время полета из Москвы в Екатеринбург, до "Кольцово" музыкальные инструменты не долетели.

"Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов", - говорилось на официальной странице группы в facebook.

Позднее музыканты сообщили, что гитары вернулись в целости и сохранности.

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Музыкантам группы "Чайф" вернули потерянные гитары

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Теги: Чайф, гитары, Шереметьево



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