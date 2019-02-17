17 Февраля 2019
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Наука и техника

Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне

Россия планирует в 2031-2035 гг. доставить на Луну четыре автоматических космических аппарата. В их числе - луноход, оборудованный необходимыми средствами для разработки лунных ресурсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Посадочная станция "Луна-30" доставит на поверхность Луны многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий. Посадочная станция "Луна-31" привезет на Луну тяжелый луноход массой до 5 т с оборудованием для разработки лунных ресурсов.

Станция "Луна-32" доставит на спутник Земли тяжелые модули массой до шести тонн для строительства лунного полигона, а запуск орбитального аппарата "Луна-33" обеспечит связь и навигацию.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Роскосмос заявлял о планах развить промышленное освоение Луны: построить ядерную энергоустановку, установку по добыче полезных ископаемых, в том числе по добыче гелия-3.

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Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне

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Теги: полезные, ископаемые, на, луне



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