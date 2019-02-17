Трамп предложил странам Европы забрать 800 боевиков из Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны "забрать" более 800 боевиков ИГ (запрещена в России) из Сирии и придать их суду.

В twitter Трамп написал, что "халифат уже готов рухнуть", после победы коалиции захваченных в Сирии боевиков придется освободить.

"США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Время для других активизироваться и делать работу, которую они способны делать", - написал Трамп.

Как сообщало Накануне.RU, в конце 2017 года в ФСБ РФ заявляли, что террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока. В январе 2019 г. МВД зафиксировало переброску боевиков из Пакистана в Таджикистан.