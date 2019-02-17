В Екатеринбурге ночью сгорела машина. Полиция проверяет версию поджога

Минувшей ночью спасатели тушили автомобиль Toyota RAV4, припаркованный на ул. Ясной в Екатеринбурге. С огнем сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области справились за 4 минуты, но авто сгорело полностью, передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы происшествия говорят о поджоге. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что на место выезжала следственно-оперативная группа. В рамках проверки сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей происшествия, устанавливают личность предполагаемого злоумышленника.