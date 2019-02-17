Порошенко рассказал, почему Украина не прекратит стрелять

Если Украина перестанет стрелять, то ее не станет, заявил президент страны Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Он считает, что нынешнее состояние Украины - это история успеха, властям удалось провести глубокие реформы в условиях войны.

"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", - приводит слова Порошенко "РИА Новости".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план по разрешению военного конфликта в Донбассе может обсуждаться только после ликвидации ДНР и ЛНР.