17 Февраля 2019
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Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

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Политика Украина

Порошенко рассказал, почему Украина не прекратит стрелять

Если Украина перестанет стрелять, то ее не станет, заявил президент страны Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Он считает, что нынешнее состояние Украины - это история успеха, властям удалось провести глубокие реформы в условиях войны.

"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", - приводит слова Порошенко "РИА Новости".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план по разрешению военного конфликта в Донбассе может обсуждаться только после ликвидации ДНР и ЛНР.

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Порошенко рассказал, почему Украина не прекратит стрелять

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Теги: Петр Порошенко, Украина, минские соглашения



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