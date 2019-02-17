"Пишите, что хотите". Лавров отказался разговаривать с американскими журналистами об Асаде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности оказался отвечать на вопросы журналистов газеты The Washington Post, задавших вопрос о Башаре Асаде.

"Как вы, Россия, обеспечите прекращение угроз региону и совершение против собственного народа Асадом", - задали вопрос американские журналисты.

Лавров в ответ заявил: "Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите".