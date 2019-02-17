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Спорт

Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустил гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити из-за того, что опоздал на старт.

Гараничев наряду с Логиновым были фаворитами гонки, Логинов пришел седьмым.

Сам Гараничев в Instagram заявил, что с ним ничего не случилось, он "просто опоздал". Старший тренер сборной России по резерву Сергей Белозеров назвал это нарушением трудовой дисциплины. "Как минимум для начала это порицание. Сейчас будем разговаривать и поймем ситуацию", - приводи его слова "Чемпионат".

В социальных сетях высмеяли поступок Гараничева. "Просто весь мир — это биатлон, а ты в нем — Евгений Гараничев", — написал один из пользователей.

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Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира

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Теги: Евгений Гараничев, этап Кубка мира в Солт-Лейк, Сити, биатлон



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