Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустил гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити из-за того, что опоздал на старт.

Гараничев наряду с Логиновым были фаворитами гонки, Логинов пришел седьмым.

Сам Гараничев в Instagram заявил, что с ним ничего не случилось, он "просто опоздал". Старший тренер сборной России по резерву Сергей Белозеров назвал это нарушением трудовой дисциплины. "Как минимум для начала это порицание. Сейчас будем разговаривать и поймем ситуацию", - приводи его слова "Чемпионат".

В социальных сетях высмеяли поступок Гараничева. "Просто весь мир — это биатлон, а ты в нем — Евгений Гараничев", — написал один из пользователей.