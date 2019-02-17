Forbes: Лимоны в России - показатель богатства

Россияне покупают лимоны, чтобы "показать себя в выгодном свете и произвести впечатление", считает журналист Forbes Лиззи Сакс. Она написала, что лимоны нравятся богатым русским, они включают фрукт в число элементов своего образа жизни.

Порассуждать о глубоком смысле поедания лимонов в России журналистку заставила статистика: россияне потребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем во многих других странах мира.

представитель крупной калифорнийской компании Limoneira Гарольд Эдвардс в беседе с Сакс заявил, что причина в том что лимон - это престижный продукт в стране. Купить его могут только богатые, потому что лимоны импортируются и стоят дорого.