"Машины выбросило с дороги". На Новосвердловской ТЭЦ произошла страшная авария

Накануне днем вблизи Новосвердловсой ТЭЦ столкнулись два легковых авто. В ДТП погиб один человек.



Как сообщили Накануне.RU в службе спасения СОВА, автомобили столкнулись на 7 км. на улице Новосвердловской ТЭЦ. Столкнулись Nissan Micra и Lexus. Удар был такой силы, что обе машины вылетели за пределы дороги.





"В результате ДТП пострадали два человека, один погиб. Все материалы находятся в следствии, проводится проверка" - сообщил Марат Музафаров, ответственный по полку ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.