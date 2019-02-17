Французские спецслужбы прокололись при подготовке провокации в ЦАР

Французские СМИ, которые запустили фейк про то, что россияне занимаются пытками в ЦАР, вероятней всего прикрывали деятельность своих спецслужб. Местные жители уже опровергли эту так называемую информацию. По информации соседей «жертвы» французы частенько навещали мужчину. И сейчас, когда началась шумиха в прессе, высокопоставленный сотрудник французских спецслужб вместе с охраной приезжает к «пострадавшему».

Все началось еще 12 февраля, когда одно из изданий сообщило о пытках мусульманина в ЦАР. Международное французское радио (Radio France internationale, RFI) со ссылкой на доклад ООН начало обвинять в случившемся русских военных инструкторов. Как выяснили журналисты, RFI серьезно исказило сообщение международной организации. Вторым источником дезинформации стало агентство Agence France-Presse (AFP), которое продвигало версию французских спецслужб DGSE со ссылкой на неназванные источники.

Журналистам удалось пообщаться с местными жителями и выяснить подробности жизни мнимого «пострадавшего».

Махамат Нур Мамаду неоднократно приезжал домой к своему дяде с вооруженной охраной. По некоторым сведениям дядя и племянник были членами вооруженных группировок, контролирующих рынки. Именно этим объясняется интерес местных военных к мужчине. Правоохранительные органы проводят плановые проверки всех вооруженных лиц, чтобы отсеять террористов и бандитов от отрядов самообороны.

Племянником активно интересовались французы. «Я раньше видел, что французская машина несколько раз приезжала к дому напротив в те дни, когда Махамат Нур Мамаду приезжал из Бамбари. Но сейчас французы приезжают каждый день, привозят еду и напитки», — сообщил журналистам местный житель.

По рассказу очевидца один из французов приезжает с вооруженной охраной, что говорит о его высокой должности. Как позднее выяснили журналисты - это Жак Разафиндранали, атташе по вопросам внутренней безопасности и сотрудник французских спецслужб.

Местные жители утверждают, что Махамата охраняет MINUSCA (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике). По их сведениям мужчина был ранен в бою и теперь лечится в мусульманском районе Банги (КМ-5), контролируемый бандитами.

Легенда о том, что Махамат Нур Мамаду - обычный торговец, не вызывает доверия. Иначе, почему он скрывается в криминальном районе КМ-5 под охраной французов?

Сложив всю имеющуюся информацию, журналисты делают вывод, что Махамата Нур Мамаду никто не пытал. Ранение он получил в бою в Бамбари.

Версию французских СМИ опроверг и министр общественной безопасности ЦАР. По его словам, русские не участвуют в каких-либо мероприятиях правоохранительных органов, поскольку они занимаются лишь обучением и не более того.