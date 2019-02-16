Мать Децла назвала причину смерти рэпера

Ирина Толмацкая, мать рэпера Децла (Кирилл Толмацкий - прим.) сообщила о причинах гибели сына - свою версию она рассказала в эфире Первого канала.

Она считает, что всему виной - нагрузки.

"Кирилл в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога", - отметила Ирина.

Она также добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.

Напомним, Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет. В столице Удмуртии он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков. Родственники рэпера стараются пресечь распространение различных слухов и просят не верить таблоидам, сообщающим о "результатах экспертиз" – никаких выводов эксперты еще не сделали. По предварительным данным, у Толмацкого по невыясненным причинам остановилось сердце.