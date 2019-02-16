В питерском вузе из здания после обрушения эвакуировали 86 человек: погибших нет

Погибших и пострадавших в результате обрушения перекрытий в здании физико-технического факультета ИТМО на Ломоносова, 9 в Санкт-Петербурге нет - об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по северной столице.

В данный момент спасатели все еще разбирают завалы, в здании еще могут оставаться люди.

Всего было эвакуировано 86 человек.

"Инцидент произошел в 17.19. На месте происшествия работают 63 единиц техники и 326 человек личного состава", - отметили в спасательном ведомстве.

Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, перекрытия в здании обрушились с 5 по 2 этаж. В здании шел ремонт - сейчас выясняют, что именно привело к обрушению.

Следственный комитет уже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обрушения перекрытий по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".