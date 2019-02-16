16 Февраля 2019
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Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

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Политика В России За рубежом

ЕС принял решение о санкциях против России из-за ситуации в Керченском проливе

Евросоюз принял решение о введении новых санкциях против России из-за ситуации в Керченском проливе, об этом сообщила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Решение уже принято на соответствующем уровне", - отметила дипломат.

Напомним, 25 ноября украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы. После этого Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

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ЕС принял решение о санкциях против России из-за ситуации в Керченском проливе

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Теги: ЕС, Керченский пролив, санкции, Россия



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