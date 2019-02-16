Суд поместил под стражу на два месяца основателя Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, об этом сообщает РИА "Новости".

Калви будет находиться в СИЗО до 13 апреля. Он обвиняется по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Свою причастность к преступлению Калви отвергает.

Адвокаты американца заявили, что будут обжаловать решение суда.

Напомним, фигурантами данного дела также являются партнер компании Ваган Абгарян и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль.