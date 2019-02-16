16 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Униаты хотят объединиться с православными под властью Ватикана

Украинские униаты намерены объединиться с православными в лице раскольнической "единой церкви" Украины. Этому способствует политика Фанара, пишет на Информационном ресурсе УГКЦ председатель комиссии УГКЦ по содействию единству христиан Игорь Шабан.
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Он отметил, что позиция Фанара, объявившего свою единоличную власть в православном мире, теперь открывает возможности для объединения. Как несколько лет назад предполагало Накануне.RU, православные вначале должны признать главенство Фанара, а затем - Ватикана. Шабан повторил все догматы папства о его вселенской власти и считает, что православные должны это принять и "быть в единстве с епископом Рима, который является... Вселенским Архиереем".

Он напомнил слова римского папы Иоанна Павла II, который назвал Украину "лабораторией экуменизма".

Напомним, ранее глава украинских униатов Святослав Шевчук предложил лидеру "единой церкви" украинских раскольников Сергею Думенко (Епифанию) объединиться ради "украинского независимого европейского государства". Он считает, что Московский патриархат полностью вышел из экуменического движения, поэтому к нему должны присоединиться "православные" раскольники. Таким образом, признание Шевчука вскрывает подоплеку создания украинской "единой церкви".

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Униаты хотят объединиться с православными под властью Ватикана

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Теги: Украина, униаты, раскол, Фанар, церковь, православие, УГКЦ



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