16 Февраля 2019
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Общенародного голосования по директору ЦПКиО не будет, - глава Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга не спросит мнение жителей Екатеринбурга о том, кто должен возглавить Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Об этом заявил на сегодняшнем круглом столе, посвященном развитию парка, глава города Александр Высокинский, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Общенародного голосования по директору парка не будет. По поводу концепции развития парка можно сделать голосование на сайте", - сообщил Высокинский.

В течение недели мэрия соберет предложения горожан касательно улучшения облика ЦПКиО.

Напомним, директор парка имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин подал в отставку. 11 февраля 2019 г. он отработал последний день, сейчас его обязанности исполняет заместитель директора Михаил Юланов.

Время работы Шадрина в парке Маяковского было омрачено несколькими скандалами: так, в 2017 г. горожане обратили внимание на неожиданные архитектурные решения, напоминающие кладбище, которые появились в ЦПКиО. Шадрин тогда заявил, что "могильный" мемориал организован ветеранскими организациями, а что-либо всерьез менять в парке невозможно из-за его статуса особо охраняемой природной территории.

По мнению политолога Константина Киселева, своими действиями Роман Шадрин актуализировал проблему развития парка в городском сознании.

"Роман Шадрин довел парк до того, что любое действие в парке теперь к лучшему", - высказался политолог на круглом столе.

Отметим, что в концепции компании "Клевер-парк", которая понравилась большинству участников обсуждения, не предусмотрен снос памятников – могил. Авторы проекта посчитали, что при грамотном зонировании они не будут "резать глаз".

ЦПКиО им. Маяковского(2014)|Фото: Накануне.RU

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Общенародного голосования по директору ЦПКиО не будет, - глава Екатеринбурга

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Теги: цпкио, парк маяковского, концепция, культура, досуг, спорт, роман шадрин



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Ранее 11.02.2019 14:30 Мск Временным директором ЦПКиО в Екатеринбурге станет заместитель Шадрина

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