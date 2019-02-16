Общенародного голосования по директору ЦПКиО не будет, - глава Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга не спросит мнение жителей Екатеринбурга о том, кто должен возглавить Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). Об этом заявил на сегодняшнем круглом столе, посвященном развитию парка, глава города Александр Высокинский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Общенародного голосования по директору парка не будет. По поводу концепции развития парка можно сделать голосование на сайте", - сообщил Высокинский.

В течение недели мэрия соберет предложения горожан касательно улучшения облика ЦПКиО.

Напомним, директор парка имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин подал в отставку. 11 февраля 2019 г. он отработал последний день, сейчас его обязанности исполняет заместитель директора Михаил Юланов.

Время работы Шадрина в парке Маяковского было омрачено несколькими скандалами: так, в 2017 г. горожане обратили внимание на неожиданные архитектурные решения, напоминающие кладбище, которые появились в ЦПКиО. Шадрин тогда заявил, что "могильный" мемориал организован ветеранскими организациями, а что-либо всерьез менять в парке невозможно из-за его статуса особо охраняемой природной территории.

По мнению политолога Константина Киселева, своими действиями Роман Шадрин актуализировал проблему развития парка в городском сознании.

"Роман Шадрин довел парк до того, что любое действие в парке теперь к лучшему", - высказался политолог на круглом столе.

Отметим, что в концепции компании "Клевер-парк", которая понравилась большинству участников обсуждения, не предусмотрен снос памятников – могил. Авторы проекта посчитали, что при грамотном зонировании они не будут "резать глаз".