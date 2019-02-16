"Дубиной в морду и билет в Гаагу". В Екатеринбурге защитить березовую рощу в Академическом вышли "вооруженные деревья"

15 февраля возле стройплощадки ЖК "Art. Город парк" состоялся необычный пикет, об этом Накануне.RU сообщили защитники березовой рощи в Академическом.

В пикете в Краснолесье приняли участие вооруженные деревья. Активисты вырезали их из ДСП, раскрасили и вооружили лозунгами.

Как отметили активисты, руководитель "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев не слышит мнение жителей о необходимости сохранить рощу.

"Быть может, он прислушается к угрозам деревьев", - отметили активисты.

Деревья стояли с лозунгами: "Убийцы убегают - почему АСК ещё здесь?", "Ананьев, где здравый смысл?", "Мы деревья - мы будем мстить", "Дубиной в морду и билет в Гаагу".

Напомним, что жители Краснолесья пытаются отстоять березовую рощу еще с весны прошлого года. Часть леса уже вырубили – там начали строить жилые дома. Директор АСК ранее заявлял, что на месте рощи будет благоустроен большой парк для горожан, однако екатеринбуржцы считают, что территорию леса ждет плотная застройка в виде жилых комплексов.