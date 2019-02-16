Крым не станет возвращать активы "Приватбанка" и выплачивать ему компенсацию

Власти Крыма не будут выплачивать компенсацию украинскому "Приватбанку" и тем более не станут возвращать активы финансовой организации, такое заявление сделал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Фикс отметил, что "Приватбанк", уходя из Крыма после его присоединения к России, забрал деньги сотен тысяч вкладчиков.

"Ни о каком возврате активов и выплате компенсаций речи быть не может. Они получат свои деньги, когда рак на горе свистнет, то есть никогда", - цитирует слова Фикса РИА "Новости".