16 Февраля 2019
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Шведские ученые выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Шведские исследователи, побывавшие на месте гибели группы Дятлова, выдвинули свою версию гибели туристов, об этом пишет издание Aftonbladet.

По мнению участников шведской экспедиции, "дятловцы" погибли из-за сильной снежной бури.

Напомним, гибель группы Дятлова – одна из самых больших загадок Среднего Урала XX века. Турпоход, приуроченный к XXI Съезду КПСС, закончился трагедией. В ночь на второе февраля 1959 года студенты, повредив палатку, бежали из нее на мороз. В итоге пятеро (Рустем Слободин, Игорь Дятлов, Зина Колмогорова, Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко) умерли неподалеку от палатки. Их нашли в конце февраля 1959 года. Остальные четверо – Александр Колеватов, Семен Золотарев, Людмила Дубинина, Николай Тибо-Бриньоль – были найдены только в мае в овраге, когда стаял снег. У них были многочисленные переломы ребер, костей, а у Тибо-Бриньоля был пробит череп. При этом официальное следствие установило, что все туристы погибли от переохлаждения.

В год 60-летия смерти туристов прокуратура решила выяснить, что же стало причиной их гибели. Из примерно 75 версий отобраны три, которые показались надзорному ведомству наиболее вероятными, - лавина, ураган и "снежная доска". Криминальные версии "отмели" сразу. В марте группа следователей намерена посетить перевал, чтобы провести экспертизы на местности, кроме того, анонсированы медицинские экспертизы, которые позволят сделать окончательные выводы о травмах на телах погибших туристов.

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Шведские ученые выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

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Теги: Рустем Слободин, Игорь Дятлов, Зина Колмогорова, Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко, Александр Колеватов, Семен Золотарев, Людмила Дубинина, Николай Тибо-Бриньоль, шведы, группа Дятлова, версия



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