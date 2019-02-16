На Среднем Урале у владельца гаража нашли гранату, патроны, ружья и взрывчатку

В Краснотурьинске полицейские по наводке сотрудников ИК-3 11 февраля нашли в гараже у местного жителя множества боеприпасов и оружия.

Гараж был расположен в поселке Медная Шахта, сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области.

Из гаража изъяты граната, взрывчатка, 2 охотничьих патрона, гладкоствольное ружье, 2 отрезка огнепроводного шнура, 3 электродетонатора, 9 грамм предположительно наркотического вещества, и другие патроны.

Также в поселке Белка в другом помещении, которое тоже принадлежит данному гражданину, изъято ружье с оптическим прицелом.

По этим фактам возбуждено 3 уголовных дела.