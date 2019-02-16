На Среднем Урале у владельца гаража нашли гранату, патроны, ружья и взрывчатку

16 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

На Среднем Урале у владельца гаража нашли гранату, патроны, ружья и взрывчатку

В Краснотурьинске полицейские по наводке сотрудников ИК-3 11 февраля нашли в гараже у местного жителя множества боеприпасов и оружия.

Гараж был расположен в поселке Медная Шахта, сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области.

Из гаража изъяты граната, взрывчатка, 2 охотничьих патрона, гладкоствольное ружье, 2 отрезка огнепроводного шнура, 3 электродетонатора, 9 грамм предположительно наркотического вещества, и другие патроны.

Также в поселке Белка в другом помещении, которое тоже принадлежит данному гражданину, изъято ружье с оптическим прицелом.

По этим фактам возбуждено 3 уголовных дела.

граната(2019)|Фото:ГУФСИН по Свердловской области

пистолет(2019)|Фото:ГУФСИН по Свердловской области

взрывчатка(2019)|Фото:ГУФСИН по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале у владельца гаража нашли гранату, патроны, ружья и взрывчатку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: граната, ружье, патроны, взрывчатка, гараж, Краснотурьинск, Медная Шахта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 29625

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети