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Общество

ЦПКиО объединят с парком лесоводов, очистят от киосков и старых аттракционов. Осталось найти деньги

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) объединят с парком лесоводов, избавят от стихийно разбросанных по территории ларьков с едой и развлечениями типа тира, сгруппируют аттракционы в специальной зоне и обновят их. Об этом договорились участники сегодняшнего круглого слова в администрации Екатеринбурга, посвященного развитию парка. Жителям представили две концепции преображения ЦПКиО, которые в результате "слились в дружеском экстазе". Через 5-10 лет у Екатеринбурга будет обновленный парк культуры и отдыха, а если найдутся инвесторы или лишние 1,5 млрд руб. в бюджете – то года через три, передает корреспондент Накануне.RU.
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Круглый стол собрал субботним утром порядка 50 участников. Глава города Александр Высокинский объявил, что сегодня собравшимся предстоит выбрать один из двух проектов развития парка, затем администрация "будет разговаривать" с командой победителей.

"Все согласны? Че тишина такая в зале, никакой демократии", - пошутил мэр.

Управление культуры горадминистрации не сегодня задумалось над преображением парка, подчеркнула Татьяна Ярошевская. Развитию всегда мешали объективные факторы: статус особо охраняемой природной территории у ЦПКиО и разногласия с менеджментом.

В конце прошлого года землю под парком из областной собственности передали в муниципальную, но переход пока не завершен. Как только это произойдет, ЦПКиО переквалифицируют в парковую зону и снимут статус ООПТ.

Есть и финансовые трудности. "Мы убрали платный вход и потеряли на этом 20 млн руб.", - пояснила Ярошевская.

Александр Высокинский(2019)|Фото: nakanune.ru

Преображение парка будет стоить не меньше 1 млрд руб., посчитали в управлении культуры.

"Главное – создать парк для каждого. Это не может быть "диснейленд", не может быть парк для пионеров или парк для пенсионеров, так не получится, мы это проходили", - заметила начальник управления культуры.

Глава Екатеринбурга видит в ЦПКиО два парка – один работает с сентября по апрель (зимний парк), второй – с мая по сентябрь (летний). И в каждом из этих парков нужно создать еще по пять с отдельным входом – для каждой возрастной категории, уверен Высокинский. Также важно объединить парк Маяковского с парком лесоводов.

Администрация города не стала прописывать техзадание для авторов концепций, но поставила принципиальное условие – сделать проект интересным для бизнеса. Сейчас 80% бюджета парку приносит аренда помещений под кафе, эти услуги должен оказывать сам парк, считает глава города.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

"Если мы сделаем проект за счет бюджета, мы получим бюджетное учреждение, которое за счет бюджетных средств будет сложно развиваться. Если бизнес вкладывает деньги, он должен понимать, как их окупить. Окупиться можно только при одном условии – если идея будет нравиться людям, и они будут ходить в парк", - сказал Высокинский.

Мэр рассчитывает, что бизнес пронспонсирует не меньше двух третей расходов на преображение парка.

"Чтобы были видны изменения, нужно вложить в парк 1,5 млрд руб. Это шесть детских садов по 250 мест, полторы укомплектованные поликлиники, одна огромная школа на 1 тыс. 300 мест, - прикинул Высокинский. – Мы в год 1,5 млрд руб. тратим на благоустройство. Можно снег не вывозить год и парк обновить".

Сейчас люди идут в ЦПКиО "по инерции", заявил директор центра культуры "Урал" Илья Марков.

Илья Марков(2019)|Фото: nakanune.ru

"А куда еще? Идут туда, потому что больше некуда", - констатировал автор первого проекта. Он предложил в качестве концепции развития парка конструктивизм, сдобренный "простыми решениями" и непонятными аудитории словами.

"Мерч - это очень круто, и у нас в городе есть кейсы с невероятно клевыми брендами Екатеринбурга в качестве мерча", - сказал докладчик. По залу прокатилось недоуменное: "Что такое мерчи?"

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

Парк должен стать новым культурным пространством, вдохновленным конструктивизмом. "Маяковский – это круто. Конструктивизм – УТП нашего города. Это наше, незаимстванное ниоткуда", - добавил Марков.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

В парке Маяковского можно было бы проводить "Зима-фест" – первый в России зимний фестиваль. Аттракционы следует вынести в отдельную зону и установить единую карту на них, а лучше создать один "вау-аттракцион", которого нет нигде на Урале, а детские площадки сделать тематическими, как в Валенсии.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

"Мы глубоко погрузились в тему детских технопарков. Было бы правильно, если бы на территории парка Маяковского был Еntertainment – когда через развлечение идет образование. Это очень трендовый тренд", - пояснил докладчик.

Преобразить парк, не меняя нынешнего содержания, предложила директор по коммуникациям "Клевер-парка" Екатерина Богословская. Количество деревьев и зелени, по проекту компании, не изменится, а вот количество асфальта сократится – он превратится в валуны на полянах.

цпкио, парк маяковского, Екатерина Богословская(2019)|Фото: nakanune.ru

Каждый вход в парк авторы проекта предложили оформить в виде арки и добавить навигацию, центральную аллею разделить на пешеходную и велосипедные зоны.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

По снимкам с высоты птичьего полета 1930-х годов видно, что ЦПКиО имел форму партерного парка. Каждый партер – квадрат будет отличаться по назначению: где-то расположится детская площадка, где-то цветник, где-то воркаут.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

Напротив главного входа разместится павильон с панорамными окнами

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

Нынешнее расположение аттракционов – возле центрального входа – неудачное, считают авторы проекта, поэтому лучше перенести их в отдельную зону и сделать там конечную станцию детской железной дороги.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

Нашумевшие памятники – надгробия, дискуссия вокруг которых и привлекла внимание к запущению парка, представители "Клевер-парка" сносить не хотят .

"Мы не считаем, что их нужно убирать. Нужно их зонировать, чтобы они не так резали глаз", - сказала Екатерина Богословская.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

Вот так может выглядеть сквер памяти

Участники круглого стола восприняли второй проект с большим энтузиазмом, проводив докладчицу аплодисментами. Большинство согласились с тем, что идеальным вариантом будет совмещение идеологии проекта Маркова и решений "Клевер-парка".

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

"Концепции слились в дружеском экстазе", - прокомментировала Татьяна Ярошевская.

Жители Екатеринбурга обратили внимание на отсутствие в обоих проектах площадок для выгула и дрессировки собак и попросили сделать парк более доступным. Они признались, что устали от засилья торговых палаток и ларьков с тирами на каждом шагу.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

Так ЦПКиО выглядит сейчас

Сбор предложений о развитии ЦПКиО продолжается. После 8 марта мэрия обсудит их и отдаст рабочей группе на доработку. По словам главы города, рабочую группу возглавят представители "Клевер-парка" "в качестве эксперимента".

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

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ЦПКиО объединят с парком лесоводов, очистят от киосков и старых аттракционов. Осталось найти деньги

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Теги: цпкио, парк маяковского, концепция, культура, досуг, спорт



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